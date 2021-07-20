В отдельных областях Украины ожидаются опасные погодные условия

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине ожидаются опасные гидрологические явления.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 20 - 21 июля на реках Карпат, в связи с погодными условиями, прогнозируют повышение уровня воды над уровнями на 08 ч.

Как стало известно, 20 июля в пределах Львовской области уровень воды поднимется на 0,5 - 1,5 м, в нижних течениях рек Стрвьяж, Свеча - на 1,5 - 2,5 м, местами возможно затопление заводей, с/х угодий. Объявлено 1 уровень опасности - желтый.

В Стрыйском районе (р.Свича - с.Заричне) возможно частичное затопление отдельных объектов приречной инфраструктуры. Объявлен 2 уровень опасности - оранжевый.

В Ивано-Франковской области уровень воды поднимется на 1,5 - 2,5 м, местами возможно затопление заводей, с/х угодий. Кроме того, спасатели предупреждают о возможном частичном затоплении объектов приречной инфраструктуры. Объявлен 2 уровень опасности - оранжевый.

В Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях уровень воды поднимется на 0,5-1,5м, местами затопление заводей, с/х угодий. Объявлено 1 уровень опасности - желтый.

В Черновицкой области, по прогнозам, уровень воды поднимется на 0,5 - 1,5 м, в местах сужения русел рек на 2,0 - 2,5 м с выходом воды на сниженные участки заводей рек. Объявлен 1 уровень опасности - желтый.

В Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек вода поднимется на 0,5-1,0 м.

Отметим, что в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней. Объявлен 2 уровень опасности - оранжевый.