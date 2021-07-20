Покраснение глаз: как можно помочь себе в домашних условиях

Покраснение глаз представляет собой состояние, когда белая оболочка глаза покрывается сосудистой сеткой. Причин красноты может быть большое множество. Но как можно помочь себе в домашних условиях?

Холодный компресс

Красноту глаз можно устранить при помощи холодного компресса. Для того чтобы белок стал прежнего цвета, необходимо взять платок или любой чистый кусочек ткани, смочить его в холодной воде и приложить к глазам. При этом не забывайте отжимать компресс от лишней воды.

Антигистаминные капли

Если причина покраснения глаз заключается в аллергии, то избавляться от симптома следует при помощи антигистаминных капель. Они продаются в аптеках без рецепта. Но, чтобы быть уверенными в эффективности средства, нужно проконсультироваться с врачом или узнать нужную информацию у фармацевта. Кроме того, некоторые средства могут не подойти конкретно в вашем случае, что приведет к ухудшению состояния глаз.

Промывание водой

Если у вас нет дома капель или вы еще не посещали врача, можно помочь себе, промыв глаза холодной водой. Однако крайне важно, чтобы вода была чистой. Обычная вода из-под крана может вызвать дополнительное раздражение, поэтому следует использовать лишь фильтрованную воду.

Частое моргание

Если покраснение вызвано перенапряжением глаз, которое обычно возникает при длительном использовании гаджетов, необходимо сделать разминку для глаз и дать им отдохнуть. Проще всего и не менее эффективно часто моргать. Это упражнение поможет снять напряжение и увлажнит глаза, и краснота постепенно пройдет.

Сон

Наиболее распространенной причиной красных глаз является недосыпание. В таком случае необходимо каждый день спать не менее 7-8 часов подряд.

Замена линз

Если вы носите линзы и заметили, что глаза стали постоянно красными, то с большой вероятностью выбранные линзы не подходят вам. Лучше не решать проблему самостоятельно, а обратиться к окулисту, который поможет разобраться, что вызвало красноту, даст совет, как ее устранить, и предложит наиболее подходящий вариант линз.