За границей украинское масло продают вдвое дешевле: причина

На полках украинских магазинов рекордные цены на отечественное подсолнечное масло: 60-70 грн за 800-900 миллилитров. Впрочем, на полках европейских супермаркетов украинское масло стоит вдвое дешевле, сообщает ТСН.

"Цена такого масла на чешских полках — 35 гривен за литр. Несмотря на то, что две границы она пересекла, она в два раза дешевле, чем в Украине", — написал в Facebook Михаил Король.

В украинских супермаркетах картина не очень утешительная: 71 грн, 76 грн. Дешевая — более 43 грн, но это 500 миллилитров.

Экономист Олег Пендзин объясняет, что ситуация с маслом в Украине уникальна: если во всем мире цена упала почти на 10%, то в Украине масло только дорожает.

"За год цена масла выросла на 89%. С начала года — на 59%, а за последний месяц на 3.8%, то есть не было ни одного месяца, когда оно падало в цене, а в мире упало", — пояснил он.

Дело в том, что на украинском рынке всего несколько крупных производителей, а потому и спекулировать ценами просто.

Зато в Европу наши производители вынуждены продавать масло уже по реальным ценам.

Сейчас прогнозы для украинских потребителей не утешительны: если государство не вмешается, то украинцам в дальнейшем будут продавать отечественное масло вдвое дороже, чем иностранцам.