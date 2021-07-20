В ВОЗ объявили о распространении в мире штамма "Лямбда"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение потенциально опасного штамма коронавируса "Лямбда" более чем в 30 странах мира, сообщает Вести.

Такое заявление сделала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Он (штамм "лямбда", - ред.) циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя к этому моменту был обнаружен более чем в 30 странах" , — сказала она.

По словам эксперта, в июне ВОЗ внесла его в список штаммов, требующих внимания, и внимательно следит за его распространением. У организации есть группа, следящая за эволюцией вируса.

Бразильские медики и ученые описали штамм коронавируса "Ламбда" в июне. Он вызвал беспокойство из-за высоких темпов распространения. Впервые его выявили в Перу в августе 2020 года.

Штамм отличается повышенной трансмиссивностью и спровоцировал обострение эпидемии в таких странах как Чили, Перу, Эквадор и Аргентина. Однако делать об этом однозначные выводы пока нельзя. Пока неясно, насколько эффективно от "Лямбды" защищают современные вакцины.