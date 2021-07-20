Правительство планирует построить 25 индустриальных парков за три года

Правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков до 2024 года, для этого подготовили ко второму чтению соответственный законопроект, сообщает Экономическая правда.

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал на форуме Украине 30 "Трудовые ресурсы".

"В течение ближайших трех лет правительство планирует построить инфраструктуру для сети из двадцати пяти индустриальных парков за государственные средства. Это обеспечит создание сотен тысяч рабочих мест в смежных отраслях экономики" , - заявил он.

Среди преимуществ индустриальных парков министр назвал низкий "барьер входа" и удобство для новых инвестиций. В частности, речь идет о компенсациях и льготных кредитах, налоговых и таможенных льготах.

Сейчас Минрегион вместе с комитетом по экономическому развитию ВР, Минэкономики и экспертами для создания базовой инфраструктуры и экономических стимулов подготовили ко второму чтению законопроект 4416-1 об изменениях в закон об индустриальных парках. Документ предусматривает поддержку развития индустриальных парков через:

строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальных парков за счет госбюджета;

компенсацию процентных платежей по кредитам на хозяйственную деятельность и обустройство этих парков.

Для обеспечения налоговых и таможенных льгот для участников индустриальных парков зарегистрированы соответствующие законопроекты 5688 и 5689.

Речь идет об освобождении от налога на прибыль на десять лет по его реинвестирования в развитие, освобождение от обложения пошлиной и НДС ввоз нового оборудования для собственного использования, установления льгот по налогу на недвижимость по решению общины.