Корниенко считает, что в партии "СН" нет олигархов
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил об отсутствии в пропрезидентской политсиле олигархов.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
В то же время, в других фракциях Корниенко насчитал пять человек, которые, по его мнению, являются олигархами, но конкретные фамилии он не сказал.
Отметим, что, по информации СМИ, Корниенко объяснил
"поправочный спам"
Глава партии считает, что таким образом проявляется
"влияние людей, которых документ непосредственно касается и они хотят его заблокировать".