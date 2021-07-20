Корниенко считает, что в партии "СН" нет олигархов

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил об отсутствии в пропрезидентской политсиле олигархов.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

В то же время, в других фракциях Корниенко насчитал пять человек, которые, по его мнению, являются олигархами, но конкретные фамилии он не сказал.

Отметим, что, по информации СМИ, Корниенко объяснил "поправочный спам" в закон об олигархах - нардепы внесли более тысячу поправок.