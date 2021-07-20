Мендель считает Ермака "вторым лицом государства"

Бывший пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель назвала руководителя президентского офиса Андрея Ермака "вторым лицом государства", сообщает Цензор.НЕТ.

На это обратила внимание журналистка Ирина Ведерникова.

Она привела цитату бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель о форме государственного правления в Украине:

"Андрею Ермаку создали слишком серьезный негативный образ... как второе лицо государства, он перебрал на себя ответственность за множество политических кризисов... Сложно представить себе более преданного поставленным целям человека с оригинальными подходами".

Ведерникова продолжила:

"Офисно-президентская монархия? Или какие у вас варианты? Это важные вопросы. Потому, что можно долго иронизировать над стилем и книгой экс пресс-секретаря президента Украины, но если в ее понимании глава ОПУ, а не спикер (или премьер) второе лицо государства, то у нашего государства серьезные проблемы. О которых мы, собственно, давно пишем. Но вот и г-жа Мендель тоже написала..."