Жена Григория Решетника поразила стильным образом в Черкассах

Семья известного украинского телеведущего Григория Решетника обожает путешествовать по городам Украины. На днях супруги посетили Черкассы, где Кристина покорила трендовым образом, сообщает 24 Канал.

Жена украинского телеведущего Григория Решетника – образцовая многодетная мама. Пока старшие сыновья Григория и Кристины отдыхают у бабушки, звездные родители наслаждаются путешествием по Украине. Сейчас супруги находятся в Черкассах вместе с маленьким сыном Александром.

Кристина Решетник решила сфотографироваться в живописном уголке города. Она позировала перед камерой в стильном летнем наряде – светло-голубой футболке и джинсовых мини-шортах. Такая одежда подчеркнул стройную фигуру жены шоумена. Белые кеды, коричневая сумочка и солнцезащитные очки стали удачными дополнениями look.

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