Стефанчук заявил о создании крупнейшего межфракционного объединения

Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук заявил, что в Раде создано самое большое межфракционное депутатское объединение "За конституционную реформу и эффективную власть", сообщает Укринформ.

"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения "За конституционную реформу и эффективную власть", - заявил Стефанчук.

Он сообщил, что является сопредседателем МФО. Кроме Стефанчука, сопредседателями МФО избраны Павел Фролов, Александр Корниенко, Виктория Подгорная и Андрей Клочко (фракция "Слуга народа").

По словам Стефанчука, МФО "За конституционную реформу и эффективную власть" сейчас является крупнейшим в Верховной Раде, ведь в его состав вошли 283 народных депутата. Первый вице-спикер пригласил коллег участвовать в МФО.