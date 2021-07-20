Стефанчук заявил о создании крупнейшего межфракционного объединения
Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук заявил, что в Раде создано самое большое межфракционное депутатское объединение "За конституционную реформу и эффективную власть", сообщает Укринформ.
"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения "За конституционную реформу и эффективную власть", - заявил Стефанчук.
Он сообщил, что является сопредседателем МФО. Кроме Стефанчука, сопредседателями МФО избраны Павел Фролов, Александр Корниенко, Виктория Подгорная и Андрей Клочко (фракция "Слуга народа").
По словам Стефанчука, МФО "За конституционную реформу и эффективную власть" сейчас является крупнейшим в Верховной Раде, ведь в его состав вошли 283 народных депутата. Первый вице-спикер пригласил коллег участвовать в МФО.