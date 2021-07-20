В Китае тайфун отменил сотни рейсов и остановил корабли

Китайская авиакомпания China Southern Airlines отменила в провинции Гуандун 219 авиарейсов из-за приближения мощного тайфуна "Чемпака", сообщает Укринформ.

Речь идет о входящих и исходящих рейсах в Гуандуне, в том числе 123 - в столице провинции Гуанчжоу, 77- Шэньчжене и 19 - Чжухае.

Местные власти также издали 58 предупреждений о сильных ливнях в районах Гуандуна. Кроме того, во вторник пассажирские суда прекратили свое путешествие вблизи поселка Чуандао возле города Тайшань. Более 7 000 туристов были эвакуированы с судна.

Отмечается, что тайфун "Чемпака" является уже седьмым тайфуном в этом сезоне для Китая.