Посольства Германии, Франции и США почтили память Шеремета

Посольства США, Германии и Франции в Украине во вторник, 20 июля, почтили память журналиста Павла Шеремета, который погиб в 2016 году, они призвали к полному расследованию его убийства, сообщает Deutsche Welle.

"Пять лет назад жестоко убили Павла Шеремета, а злоумышленников до сих пор не поймали. Сегодня мы мыслями с ним и его семьей и продолжаем надеяться на полное расследование этого преступления", - говорится в сообщении.

Посольство Франции также выразило надежду на то, что дело будет раскрыто и виновные в преступлении будут наказаны.

Посольство США в Украине призвало защищать права и свободы журналистов.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016, когда в центре Киева была взорвана машина руководительницы интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы, в которой находился журналист. Он погиб на месте вскоре после взрыва.