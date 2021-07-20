Магазинные кражи: как уберечься от воров

Иногда с полок супермаркетов крадут все, что плохо лежит. Но даже за такие бессмысленные преступления можно не только штраф получить, но и оказаться за решеткой, сообщает Сегодня.

Иногда сумма украденных товаров не превышает и сотни гривен. А мотивом таких нелепых краж чаще всего является азарт, говорят специалисты. Оказывается, такие преступления даже классифицировали как "рывковые кражи".

В зоне риска обычно мелкие предметы, которые легко можно спрятать. Однако чем наглее воры, тем амбициозные кражи. 5% от всего товарооборота – именно столько ежегодно выносят воришки из одного из столичных супермаркетов. Чаще всего выносят сладости, а иногда алкоголь.

Воров вычисляют с помощью видеокамер, и когда те снова приходят в супермаркет – их задерживают сразу на входе.

И лихие воры не только товар с полок могут потянуть, а кошельки других покупателей. В супермаркете надо быть особенно осторожными, чтобы не стать жертвами воров. Нужно следить за своей сумкой, а рюкзак лучше повесить перед собой. Когда бродите торговыми рядами – лучше не слушать музыку в наушниках, советуют специалисты по безопасности.

Потенциальных злоумышленников чаще всего выдает их поведение. Говорят, что люди начинают смотреть не на продуктовую линейку, которую выбирают, а смотрят, где расположены камеры. Наблюдают именно за людьми, и видно, что человек пришел не за покупками.

Наказание за такие преступления зависит от стоимости украденного. Если мимо кассы пронесли товаров на сумму более 227 гривен – это уже не административная, а уголовная ответственность.

Грозит штраф от 17 до 51 000 гривен, арест на полгода или ограничением свободы на срок до пяти лет. Только в столице за последний год было открыто более 5 тысяч уголовных дел за магазинные кражи.