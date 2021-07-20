Дождь и шквалы: 21 июля по всей Украине прогнозируют осадки

Большую часть Украины накроет дождем и шквальным ветром. В отдельных регионах продолжается некоторое снижение температуры, но кое-где погода все же останется жаркой, несмотря на дождь.

Итак, в среду, 21 июля, на западе, в центре и на севере Украины термометр покажет 21-25°С днем и 14-18°С ночью. Только в Днепропетровской области будет все еще жарко – там прогнозируют 29-31°С днем и 19-21°С ночью. На востоке, юге и в Крыму ожидается температура 30-34°С днем и от 19 до 24°С ночью. И только в Одесской и Николаевской областях будет попрохладнее – около 28-30°С днем и 19-22°С ночью.

Во всех областях 21 июля ожидаются дожди. На западе – очень значительные. Также прогнозируют шквалы практически по всей территории: в центре, на юге и на севере ветер будет, в среднем, 11-18 км/час, местами шквалы до 36 км/час; на западе – 14-22 км/час в среднем и местами шквалы до 29 км/час. На востоке и в Крыму будет поспокойнее – там ожидается, в среднем, от 4 до 14 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 21 июля также возможны грозы. Ночью в западных, утром и днем в северных и центральных областях значительные дожди, в южных областях местами град.

В столице Украины, Киеве﻿, 21 июля ожидается температура от 19 до 23°С в течении дня, ветер 14-29 км/час и гроза.