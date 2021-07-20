"Укртатнафта" Коломойского планирует увеличить долю на рынке бензина

ПАО "Укртатнафта" планирует увеличить свою долю на рынке бензинов Украины, запустив с 1 августа вторую технологическую "цепочку", которая позволит выйти на максимальные объемы переработки нефтяного сырья в объеме 14 тыс. тонн в сутки, сообщает БизнесЦензор.

С целью увеличения производства на август законтрактовано 4 танкера нефтяного сырья.

"Ведутся подготовительные работы для запуска установок первичной переработки нефти, каталитического крекинга, каталитического риформинга. В процессе переработки будут задействованы все технологические установки завода", – сказано в сообщении.

﻿Компания планирует предложить дополнительные объемы топлива как в рамках существующих контрактов, так и новым клиентам.