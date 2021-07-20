Порошенко vs Зеленский: в Кремле сказали, кто хуже

В Кремле убеждены, что пятый президент Украины Петр Порошенко лучше действующего главы украинского государства Владимира Зеленского, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.

"Я не знаком в деталях с линией, которую проводила предыдущая администрация (украинского президента). Но, как отмечают мои коллеги, которые участвовали в переговорном процессе того периода, сегодня позиция Зеленского ничем не отличается от позиции Украины времен Порошенко. По некоторым аспектам "новые" подходы стали даже хуже" , — сказал он.

По словам Козака, "команда Порошенко, во всяком случае, не была столь противоречивой, тогда же как команда Зеленского "стреляет себе в ногу", умудряясь регулярно заявлять и о приверженности минским соглашениям, и о том, что "минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта".