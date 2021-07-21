Украинцам позволят зарабатывать на нарушителях ПДД

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который усилит роль общества в контроле за безопасностью дорожного движения. Если его утвердят, то украинцы смогут зарабатывать деньги на тех, кто нарушает правила ДР, сообщая об этом в органы внутренних дел, сообщает Обозреватель.

Сам документ размещен﻿ на сайте Верховной Рады, а его инициаторами стали нардепы фракции "Слуга народа". Они предложили ввести новое определение – "извещатель".

Таким извещателем может стать каждый гражданин Украины, который анонимно сообщать о нарушениях правил остановки или парковки автомобилей, или других правил ДД. За это извещатели будут получать денежное вознаграждение.

Фиксировать нарушения можно будет с помощью смартфонов или планшетов, воспользовавшись специальной программой "Портал Дия".

Для этого нужно будет сфотографировать авто нарушителя в двух различных ракурсах или снять его на видео. На кадрах должно быть четко видно марку, номера машины и сам факт нарушения.

Программа обработает информацию, когда нарушение было совершено, где и кем. А после уплаты нарушителем штрафа "извещатель" получит вознаграждение, составит 10% от общей суммы.

При этом, заявителей, отправляющих искусственно созданные или "отфотошопленные" кадры, будут привлекать к уголовной ответственности.