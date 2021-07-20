В ГСЧС сообщили о концентрации газа в воздухе на "Ривнеазоте"

Концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, сообщает Интерфакс-Украина.

"По информации лабораторного центра опасный уровень газа составляет 5 мг на куб.м. воздуха. На момент утечки газа составляла 1 мг на куб.м", - говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник.

В ГСЧС отметили, что угрозы окружающей среде в результате происшествия нет. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области.