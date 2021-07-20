Убийство Шеремета: Монастырский сделал заявление

Истину в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета должен установить суд﻿. Об этом говорится в заявлении министр внутренних дел Дениса Монастырского, сообщает Деловая столица.

"Сейчас дело по обвинению трех подозреваемых находится на рассмотрении в суде. Поэтому родные, близкие, украинское общество — все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле. Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета" , — сказал он.

Министр добавил, что "только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализма следствия".