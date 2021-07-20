FT: Главе НБУ может грозить отставка

Главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко может грозить отставка. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на 2 источника, близкие к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает InfoResist.

Газета отмечает, что очередные кадровые перестановки могут значительно усложнить переговоры о кредите МВФ. Шевченко в интервью изданию заявил, что окно, доступное для утверждения кредита, «является не таким значительным, как мы хотели бы» .

При этом глава НБУ считает, что МВФ выделит Украине 3,2 млрд долларов в этом году. Шевченко уточнил, что наша страна «получит еще 2,7 млрд долларов в результате аллокации специальных прав заимствования, которые планируют утвердить в августе».