Стрельба на свадьбе под Одессой: стрелка отпустили из СИЗО

Под залог около 200 тысяч гривен отпустили из СИЗО Кирилла Крамаренко, который стрелял в воздух из охотничьего карабина на свадьбе в Фонтанке 14 июля, сообщает Думская.

Об освобождении Кирилла Крамаренко сообщили в областной прокуратуре. Напомним, он был единственный задержанным гостем свадьбы, которого суд отправил в СИЗО.

В то же время, представители чеченской диаспоры жалуются на предвзятое отношение правоохранителей после инцидента. По словам председателя диаспоры чеченского народа в Одесской области Муссы Келоева, из Украины пытаются депортировать десятки его соотечественников.

«Создали какой-то список из 25 чеченцев – гостей свадьбы, которых они хотят депортировать. А почему 25? Почему не 15 или 40?», — рассказал Келоев.

Напомним, 14 июля свадьбу праздновал 24-х летний гражданин Украины Магомед Закариев, четырехкратный чемпион нашей страны по вольной борьбе. Его друг, Кирилл Крамаренко, стрелял в воздух, а другой дрифтовал на оживленной трассе.

После случившегося в городе объявили план «Перехват», а в ресторан, где собрались гости ворвался полицейский спецназ, который повязал 47 мужчин. Задержанных направили в миграционную службу, чтобы проверить, легально ли они пребывают на территории Украины.