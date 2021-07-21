В Украине стартуют продажи нового Nissan Juke

Компания Nissan начинает принимать заказы в Украине на новое поколение компактного кроссовера Juke. Стоимость новинки стартует с отметки 522900 грн, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Знаковая для компании модель за 10 лет со дня своего дебюта разошлась тиражом свыше 1,5 млн экземпляров.

Автомобиль "повзрослел", однако сохранил присущий ему задор благодаря оригинальному дизайну экстерьера и интерьера. Источник: Nissan

Новое поколение призвано продолжить успех предшественника. Автомобиль "повзрослел", однако сохранил присущий ему задор благодаря оригинальному дизайну экстерьера и интерьера. Сочетая стилистику купе и кроссовера, он вобрал все лучшее, что присуще автомобилям марки.

Несмотря на масштабные изменения, новый Juke сохранил характерные элементы дизайна, например, характерные круглые фары, по которым его легко узнать с первого взгляда. Их новой "фишкой" стали Y-образные светодиодные "зрачки", перекликающимися с дизайном фирменной решетки радиатора V-Motion. Среди других ярких стилистических элементов – "парящая" крыша, внушительные 19-дюймовые колесные диски и "чувственные" изгибы боковых панелей. А благодаря палитре из 11 цветов кузова, а также 3 вариантов цвета крыши каждый покупатель сможет создать свой индивидуальный облик Juke.

Благодаря палитре из 11 цветов кузова, а также 3 вариантов цвета крыши каждый покупатель сможет создать свой индивидуальный облик Juke. Источник: Nissan

В движение новинку приводит 3-цилиндровый 1-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Он обеспечивает мощность в 114 л.с. и 180 Нм крутящего момента (200 Нм – в режиме турбо). В стандартную комплектацию входит 6-ступенчатая "механика", а опционно впервые доступна новая роботизированная 7-ступенчатая КП с двойным сцеплением и подрулевыми переключателями.

Система D-Mode позволяет выбрать оптимальный режим драйва в зависимости от дорожных условий и настроения водителя. Источник: Nissan

Система D-Mode позволяет выбрать оптимальный режим драйва в зависимости от дорожных условий и настроения водителя – Standard, Eco или Sport. Кроме того, улучшена топливная экономичность – средний расход топлива составляет 5,9 л/100 км с механической трансмиссией и от 6,0 л/100 км – с DCT.

Функции безопасности включают системы экстренного торможения, распознавания дорожных знаков, поддержания рядности движения, оповещения о движении автомобиля сзади и мониторинга объектов в "слепых" зонах, а также целый ряд других инновационных систем.

Для улучшения обзора передние стойки между ветровым стеклом и дверными рамами стали тоньше. А видимость в ночное время улучшена благодаря более эффективным светодиодным фарам.

Сиденья Monoform с цельными спинками отделаны кожей и алькантарой. Источник: Nissan

Улучшенный салон нового Juke стал еще более просторным. Пространство для ног в зоне задних сидений увеличено на 5,8 см, высота от подушек сидений – на 1,1 см, а объем багажного отделения вырос на 20% – до 422 литров. Сиденья Monoform с цельными спинками отделаны кожей или алькантарой.

Покупателям предлагается широкая гамма цветов и материалов отделки интерьера. Источник: Nissan

Новый Juke получил одну их самых совершенных мультимедийных систем, из когда-либо установленных в автомобилях Nissan. Она предполагает простую и легкую интеграцию смартфонов, управление приложениями и мониторинг систем автомобиля. Nissan Connect дает возможность использовать Apple CarPlay или Android Auto в качестве "зеркала" для привычных мобильных приложений, выводимого на интегрированный 8-дюймовый сенсорный дисплей.

А меломаны смогут оценить инновационную акустическую систему Bose Personal Plus. С 8-ю мощными динамиками, включая два комплекта Bose UltraNearfield в подголовниках обоих передних сидений, пассажиры смогут полностью погрузиться в мир музыки.