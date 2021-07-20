В Одессе задержали сбежавшего из СИЗО заключенного

В Одессе задержали заключенного Сергея Кутафина, сбежавшего сегодня из следственного изолятора. Злоумышленника поймали в Малиновском районе города, сообщает РБК-Украина.

"Злоумышленника задержали в Малиновском районе города - он скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой. Специальную полицейскую операцию "Сирена" сняли" , - говорится в сообщении пресс-службы Одесской полиции.

Задержанный на данный момент находится в отделе полиции.

Правоохранители отметили, что кроме уже назначенного судом наказания за кражу, злоумышленник будет отвечать и за побег из-под стражи по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.