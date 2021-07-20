YouTube позволит оставлять чаевые авторам канала

YouTube позволит оставлять чаевые авторам канала

Видеохостинг Youtube анонсировал новую функцию "Super Thanks", которая сейчас находится на стадии тестирования. Уже вскоре пользователи платформы смогут давать чаевые создателям контента, сообщает РБК-Украина.

Пока известно, что функция разрешает давать чаевые авторам видеороликов в размере от 2 до 50 долларов (или эквивалент в региональной покупке). При выборе одного из четырех вариантов, зритель увидит на экране анимацию, которая будет изображать праздничные шарики и конфетти.

YouTube позволит оставлять чаевые авторам канала: как будет работать новая функция

Стоит отметить, что новая функция тестировалась в течение года и в начале называлась "Viewer Applause", однако позже ее переименовали на "Super Thanks". В настоящее время обновление доступно в 68 странах для компьютеров, Android и iOS.

Автор: Сергей Пышкин

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