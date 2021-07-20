Сотрудников СБУ, напавших на пограничников, отправил под домашний арест

Сегодня, 20 июля, суд избрал меру пресечения двум сотрудникам Службы безопасности, подозреваемым в нападении на украинских пограничников в Сумской области, сообщает Страна.ua.

"Сотрудникам СБУ суд назначил круглосуточный домашний арест" , - заявили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Напомним, в воскресенье, 18 июля, пресс-служба МВД сообщила, что на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд. Нападавшие, которых, по данным министерства, было трое, нанесли телесные повреждения двум пограничникам и завладели табельным оружием.

Позже стало известно, что напавшими на украинских пограничников у границы с Россией оказались сотрудники СБУ. Представители ведомства сообщили, что спецслужба выявила причастность двоих своих сотрудников к совершению хулиганского нападения на пограничный отряд в Сумской области. Задержанные уже переданы органам следствия.