Гимнастки США отказались жить в Олимпийской деревне

Во время Олимпийских игр в Токио, которые начнутся в пятницу, 23 июля, женская сборная США по спортивной гимнастике не будет жить в олимпийской деревне, сообщает Страна.ua.

В частности, спортсменки отправятся в отель в Токио. Такое решение было принято, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.

"Это было решение, которое мы все приняли вместе. Мы знаем, что оно не идеально для Олимпийских игр, но нет ничего идеального во время пандемии. Мы чувствуем, что можем лучше контролировать спортсменов и нашу безопасность в условиях отеля" , - написала в своем Twitter личный тренер четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз Сесиль Ланди.