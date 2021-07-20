В Одессе родители морили голодом 16-летнего сына

В Одессе родители занимались «духовным лечением» своего сына и два не «долечили» его до смерти, сообщает Одесская жизнь.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области, вечером 19 июля в городскую больницу доставили 16-летнего парня с обезвоживанием и дефицитом веса. Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

По словам отца мальчика, он считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует «духовного лечения», выраженного в пищевых ограничениях. Мужчина обратился к врачам только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду.

Сейчас полицейские расследуют факт злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком. Правоохранители выясняют, как такое могло случиться в полной семье, которая ранее не попадала в поле зрения полиции и службы по делам детей.