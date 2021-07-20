Эффективность израильской вакцины снизилась до 50%

Израильский институт «Гертнера» представил специалистам отдела по борьбе с эпидемиями минздрава данные, свидетельствующие о снижении эффективности вакцины от коронавируса с течением времени, сообщает Nigroll.

Речь пока идет только о предварительных данных.

По данным института «Гертнера», среди больных в тяжелом состоянии в четыре раза больше людей, прошедших вакцинацию в январе, чем тех, кто сделал прививку в мае. Это свидетельствует о постепенном снижении эффективности защиты от тяжелого протекания болезни.

По оценкам специалистов, эффективность защиты от тяжелой формы болезни для лиц младше 65 лет составляет около 70%. Для людей старше 65 лет эффективность прививки снизилась до 50%.

Данные исследования также показывают снижение эффективности защиты от заражения.

Напомним, что заключительный этап испытаний израильской вакцины планируется провести в Украине﻿, Грузии и Израиле.