Киев снова залило. Метро "Позняки" спасают от потопа

В Киеве вечером во вторник снова начался сильный ливень, который не прекращается уже несколько часов, и традиционно затопило неколько подземных переходов. На грани затопления оказалась и столичная станция метро "Позняки", сообщает Сегодня.

В одном из переходов на Позняках образовалась настоящая река.

Сотрудники подземки выставили вдоль прохода к станции со стороны ТЦ "Пирамида" мешки с песком, чтобы защитить ее от подтопления.

"У нас есть стандартная процедура мер безопасности для станций метро, которые находятся в потенциальной зоне подтопления, и где по разным причинам собирается много воды. Есть целый перечень таких станций, и поскольку, по прогнозам синоптиков, ливни могут быть большими и затяжными, то станции обеспечены мешками с песком, чтобы защитить их от подтопления. Эти мешки с песком там есть всегда" , – рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.﻿

В метрополитене отмечают, что мешки с песком есть на всех неглубоких станциях, таких как "Позняки" или "Осокорки".

"Мешки есть на всех станциях мелкого заложения, которые расположены в низинах и могут пострадать от подтопления" , – добавляют в подземке.

Остается надеяться, что баррикады из песка помогут, и метрополитен будет завтра работать без перебоев.