Стало известно, когда запустят в космос украинский спутник

По графику украинский спутник планируют запустить в космос в декабре текущего года, сообщает УНИАН.

Об этом заявил начальник отдела научных исследований и инноваций Государственного космического агентства Андрей Колесник в эфире "Громадського радио"﻿.

"Все работы по запуску украинского спутника сейчас в графике, а в отношении самого космического аппарата и наземного сегмента по его управлению, то графики были составлены несколько месяцев назад" , - рассказал он.

По его словам, в настоящее время все контракты заключены и все работы идут по графику, задержек нет и "будем надеяться, что не будет задержки в пуске ракеты SpaceX, которая должна доставить украинский спутник на орбиту".

"По графику - это декабрь этого года. Мы надеемся, что график от SpaceX будет такой, который был запланирован" , - говорит представитель Госагентства.

Ранее глава Агентства заявил, что Украина в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы планирует запустить в космос семь спутников.