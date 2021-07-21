Часть украинцев может потерять субсидию – экс-министр соцполитики

В Украине миллион семей может потерять субсидии. Комиссия, которая должна была рассматривать обращения тех, кто не соответствует одному из правил но нуждается в субсидии, ликвидирована, сообщает Обозреватель.

Об этом в рассказал экс-министр социальной политики Андрей Рева. По словам экс-министра, прошлой осенью в бюджет-2021 заложили 36,6 млрд грн на эту программу. Уже 22 января этого года министр соцполитики Марина Лазебная заявляла, что им не хватает 10 млрд грн на программу субсидий и они обращались к Минфину, чтобы увеличить финансирование. Но после этого заявления программу субсидий лишили еще 1,4 млрд.

"Поскольку денег у них не хватает, они начали искать, как урезать расходы. В частности, отменили комиссии по вопросам назначения субсидий. Раньше более 40% субсидий, которые выплачивались, назначались именно по решению этих комиссий. Потому, по моим оценкам, из 3 млн субсидиантов, которые были раньше, за бортом системы окажется примерно миллион домохозяйств. Вы можете остаться без субсидии, если совершили покупку более чем на 50 тыс грн, или, например, продали трехкомнатную квартиру и купили однокомнатную. В таких случаях ранее субсидия могла быть назначена, если комиссия изучит ситуацию в семье и придет к выводу, что субсидия ей нужна. Теперь же такой возможности нет" , – рассказывает Рева.

Что касается проверок субсидиантов, то им, по словам экс-министра, удивляться не стоит, ведь они были всегда. Государственные социальные инспектора существуют с 2001 года. С этого же времени они ходили с проверками и составляли акты обследования материально-бытовых условий. В частности, ранее такая проверка была необходимо, чтобы комиссия по вопросам назначения субсидий могла вынести решение.