СБУ нашла схрон боеприпасов в бывшем окопе боевиков

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины выявили тайник с боеприпасами в бывшем окопе сепаратистов, сообщает Корреспондент.

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"СБУ обнаружила в Луганской области еще один тайник с оружием участников незаконных вооруженных формирований, причастных к боевым действиям против сил АТО в 2014 году" , - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Схрон был оснащен сепаратистами вблизи одного из поселков в Счастьенском районе. Во время его осмотра силовики обнаружили 116 артиллерийских снарядов, 26 ручных гранат Ф-1 и РГД-5 и 13 запалов УЗРГМ-2.

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К изъятию средств поражения были привлечены подразделения Вооруженных сил Украины и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Лица, причастные к оснащению тайника, устанавливаются.