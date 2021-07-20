Украинский стартап лишился финансирования из-за симпатии к Путину

Антон Выборный руководит стартапом Apiway, который в декабре 2020 года получил право на $50 тыс. от финансируемого Кабмином Украинского фонда стартапов. Выборный расхваливал в соцсетях статью Путина об Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

Несколько дней назад Выборный в соцсетях расхваливал статью Путина о том, что украинцы и россияне якобы являются одним народом.

Украинский фонд стартапов счел его сообщения несущими репутационные риски и отозвал финансирование.

"По многочисленным обращениям касательно дискредитирующего публичного поста одного из участников грантовой программы Фонда Антона Выборного - CEO стартапа Apiway, Украинским фондом стартапов были проанализированы публикации на его персональных страницах в социальных сетях Facebook и Telegram. Официально сообщаем, что Фонд не разделяет позицию, высказанную СЕО стартапа Apiway Антоном Выборным по вопросам, поднятым в указанных публикациях" , - говорится в сообщении фонда.

"На сегодня финансирование или любая другая форма поддержки стартапа Apiway со стороны Фонда не предвидится" , - добавили в фонде.

Выборный в ответ на предложение журналистов прокомментировать ситуацию пригрозил им судом.