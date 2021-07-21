США и Германия объявят о соглашении по "СП-2", названа дата

США и Германия достигли соглашения в вопросе строительства российского газопровода "Северный поток-2", сообщает УНИАН.

О сделке они могут объявить 21 июля, пишет The Wall Street Journal co ссылкой на источники. Администрация Байдена прекратит противостоять завершению строительства газопровода, изменив политику США.

Германия согласится помочь Украине в энергетических проектах и ​​дипломатических вопросах. Человек, знакомый с ходом переговоров, сказал, что сделка близка к завершению и ожидается в ближайшие дни.

Другой источник сказал, что о сделке может быть объявлено уже 21 июля.