Вторая ракетка мира снялась в купальнике для знаменитого журнала

Лучшая теннисистка Японии Наоми Осака, которая занимает второе место в рейтинге WTA, впервые попала на обложку знаменитого журнала Sports Illustrated. На фотографии, которая размещена на первой странице издания, она позирует в цельном купальнике, сообщает Обозреватель.

В Instagram﻿ Sports Illustrated также появились и другие снимки, сделанные в ходе пляжной фотосессии со спортсменкой. На них она позирует в одежде разных фасонов и цветов.

Наоми Осака в салатовом купальнике. Источник: Instagram Sports Illustrated

Наоми Осака в белом купальнике. Источник: Instagram Sports Illustrated

Наоми Осака на пляже. Источник: Instagram Sports Illustrated

Наоми Осака возле воды. Источник: Instagram Sports Illustrated

Осака заявила, что для нее является большой честью попадание на обложку такого известного журнала.

"Для меня стало большой честью быть первой представительницей японского и гаитянского происхождения на обложке Sports Illustrated. Мои воспоминания о журнале связаны с историями таких знаменитостей, как Тайра Бэнкс и Бейонсе. Я взрослела и видела многих невероятных женщин, которые попадали на обложку, поэтому для меня это событие является исполнением мечты" , – призналась Осака.

Наоми Осака на обложке. Источник: Instagram Sports Illustrated

Напомним, что в конце мая Наоми снялась с Roland Garros после того, как ей угрожали дисквалификацией за отказ от послематчевых интервью. Спортсменка признала, что столкнулась с психологическими проблемами.