В Украине готовят языковые санкции против 6 телеканалов

Уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь обратился к регулятору с просьбой ввести санкции в отношении шести украинских телеканалов за трансляцию фильмов на русском языке, что запрещается новыми нормами закона о государственном языке.

"По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке - фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке телеканалами "Интер", "Украина", ICTV, "Мега", "НТН", "К1", о чем составлены соответствующие акты" , - написал Креминь на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что "направил письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым организациям определенные законодательством санкции", а также призвал телеканалы выполнять нормы закона об обязательной демонстрации фильмов и сериалов на госязыке.

Языковой омбудсмен также отметил, что на телеканале "Интер" зафиксировано шесть нарушений, в том числе трансляция художественных фильмов "Гостья из будущего", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" на русском языке. В эфире канала "Украина", по информации Кременя, выявлено пять таких нарушений, на телеканалах "Мега" и ICTV - два нарушения, в эфирах "К1" и "НТН" - по одному нарушению.