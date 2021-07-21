Американским банкирам предложили работать 72 часа в неделю

Глава подразделения американского инвестбанка JPMorgan Chase по управлению активами и капиталом Мэри Эрдос в интервью Bloomberg предложила перевести банкиров на 72-часовую рабочую неделю, сообщает Лента.Ру.

По ее словам, именно столько времени необходимо сотрудникам банков, чтобы качественно выполнять свою работу и полностью справляться с обязанностями. Имеются ли в виду только инвестиционные банки или коммерческие тоже, финансист не уточнила.

Слова Эрдос в особенности относятся к молодым банкирам, которые только овладевают профессией. Многие из них проводят на рабочем месте по 12 часов шесть дней в неделю, что помогает им освоить специальность за два-три года вместо стандартных пяти лет.