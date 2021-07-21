Блокировка карты за два перевода на 5 тыс. грн: разъяснение НБУ

В Украине без верификации клиента перевести можно сумму до 5000 грн. При этом любой украинец может без опасений получить на свой счет несколько переводов на указанную сумму в один день, сообщает Обозреватель.

Регулятор отмечает, что такие операции с низким риском и не будут вызывать интерес у банков.

"Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер" , – отмечают в НБУ.

Также украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся.

Отметим, согласно правилам финансового мониторинга, банки обязаны проводить верификацию на сумму от 400 тыс. грн, но могут делать это и с незначительными, но подозрительными суммами. Под особо пристальным вниманием находятся платежи наличностью.