Глава ВОЗ озвучил цели COVID-вакцинации

В мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения, сообщает РБК-Украина.

Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "Дельта", который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом придется все начинать сначала, сказал он.

К концу этого года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего - по меньшей мере 70%.

Автор: Артур Родивилов