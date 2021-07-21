США ударили с воздуха по боевикам в Сомали

Впервые после инаугурации президента США Джо Байдена Вашингтон нанес удар по террористической группировке Аш-Шабаб в Сомали, сообщает Корреспондент.

Как передает агентство AFP со ссылкой на представителя Пентагона Синди Кинг в операции были задействованы силы Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ) в координации с правительством Сомали.

"По первоначальной оценке командования, в результате этого авиаудара ни один мирный житель не пострадал и не был убит" , - информировала Кинг.

Однако, добавила она, окончательная оценка результатов операции осложняется продолжающимися боями между силами Сомали и боевиками.