В США провели испытания первого летающего мотоцикла

Производители первого летающего мотоцикла, который может разгоняться до 480 километров в час, завершили летные испытания своего первого прототипа и готовы принимать предварительные заказы, сообщает Обозреватель.

Речь идет об Speeder от компании Jetpack Aviation. Это реактивный самолет с вертикальным взлетом и посадкой, пишет Daily Mail. Он может использоваться как прогулочное судно и транспортное средство, хорошо подходит для медицинских бригад, пожарных и спасательных операций.

Прототип P1 компании имеет алюминиевое шасси. Во время недавних летных испытаний в Южной Калифорнии (США) он прошел несколько тестов, которые продемонстрировали способность Speeder взлетать, набирать высоту, зависать и выполнять медленные переходы в полет вперед.

Speeder может достигать высоты до 450 метров. С грузом на борту мотоцикл мог развивать скорость до 482 километров в час, хотя пилотируемая версия была бы медленнее, чтобы пилот мог безопасно видеть и дышать.

Первоначально стоимость Speeder составляла 380 тысяч долларов (10,3 млн гривен), но, по словам генерального директора Jetpack Aviation Дэвида Мэймана, эта цена, скорее всего, вырастет.