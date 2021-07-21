У Байдена посоветовали украинским властям "помалкивать" по поводу "СП-2"

Администрация президента США Джо Байдена призвала власти Украины «помалкивать» о строительстве газопровода Северный поток-2, сообщает Новое время.

Как передает Politico власти США оставили попытки остановить завершение строительства и неофициально предупредили украинских партнеров о том, что не стоит критиковать соглашение по газопроводу с Германией. Источники в Белом доме отметили, что власти Украины «остаются недовольными ситуацией».

Американские дипломаты также призвали Киев не давить на тему возможных шагов в отношении Северного потока-2 со стороны Конгресса США.

Источники издания сообщили, что администрация Байдена знает о том, что против завершения газопровода, кроме Украины, выступают союзники США в Восточной Европе и большая часть Конгресса. В Администрации президента Зеленского до сих пор верят, что у США есть рычаги для остановки Северного потока-2.

В статье также напомнили, что во времена президентства Дональда Трампа были введены санкции, из-за которых строительство газопровода было остановлено. Переубедить бывшего главу Белого дома тогда не смогли даже власти Германии.