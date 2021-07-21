Курс валют НБУ на 21 июля

Курс валют НБУ на 21 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 21 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 20 июля, вырос на 1 коп до 27.22 за 1 доллар.

Курс евро не изменился и остается на уровне 32.03 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 20 июля 2021 года.

Курс рубля повысился на 1 коп до 3.65 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 28 коп до 37.02 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.56 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 6.97 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.220500 +0.007
EUR Евро 32.034400 +0.003
RUB Рубль 0.365390 +0.001
GBP Фунт стерлингов 37.019900 --0.277
CHF Швейцарский франк 29.557000 --0.005
PLN Польский злотый 6.971900 --0.007
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