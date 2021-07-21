Курс валют НБУ на 21 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 21 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 20 июля, вырос на 1 коп до 27.22 за 1 доллар.

Курс евро не изменился и остается на уровне 32.03 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 20 июля 2021 года.

Курс рубля повысился на 1 коп до 3.65 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 28 коп до 37.02 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.56 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 6.97 за 1 польский злотый.