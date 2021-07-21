В США массово горят леса: пожар видно из космоса

В американском штате Орегон горит почти 150 тыс. гектаров леса. Масштабы пожара видно из космоса, сообщает Новое время.

Как передает BBC это один из самых масштабных пожаров в истории штата, против которого задействовали 2 тыс. спасателей. Пожар назвали Bootleg Fire.

Фото: BBC

Кроме Bootleg Fire, в США одновременно продолжается 80 пожаров в 13 штатах. Их спровоцировали аномальная жара и порывы ветра.

Через Bootleg Fire в Орегоне эвакуировали более 2 тыс. жителей. Огонь разрушил более 160 домов в сельской местности. О смертельных случаях среди населения пока не известно. Пожарным удалось локализовать треть пожара.

Для жителей больших городов уже создали специальные центры по эвакуации, куда можно будет попасть, когда к ним приблизится огонь.

По данным Национального пожарного центра, с начала 2021 в США пожары охватили более 1,2 млн гектаров территории страны. В основном, пожары происходят в западных штатах. Было зафиксировано более 4 тыс. возгораний, что вдвое больше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом, в Калифорнии сгорело в пять раз больше леса.