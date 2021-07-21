ВНО в Украине: 20% школьников провалили тесты с истории

Глава Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко провел пресс-конференцию на которой привел неутешительные факты, касающиеся уровня знаний украинских выпускников, сообщает Страна.ua.

Так, например, почти 20% украинских школьников не смогли пройти тесты ВНО по истории Украины.

"Это дети, которые не обладают картографическими умениями, не ориентируются в исторической хронологии и не способны расположить события, между которыми расстояние 10-20 лет" , - сказал Бойко.

По его словам, абитуриенты, которые получили полное среднее образование во времена независимой Украины, не могут вспомнить "канонические даты", которые привели к этой независимости.

Например, дети не знают когда были приняты Акт Независимости, Декларация о государственном суверенитете, не могут назвать дату проведения референдума о независимости и тому подобное.

"В этом году мы поставили детям вопрос о псевдореферендум в Крыму 2014 года. И 15-17% наших абитуриентов считают, что он был проведен в 1991 или 1996" , - рассказал Валерий Бойко.

По его мнению, такие результаты детей с точки зрения общественной значимости демонстрируют более угрожающие и более неутешительные тенденции, чем, к примеру итоги тестов по математике. Напомним, что в этом году, более 30% участников ВНО по математике не получили минимальные 10 баллов из 67 возможных.