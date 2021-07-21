Всеукраинский кешбэк: как уменьшить банковские комиссии и не убить рынок

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5734-2 "о всеукраинском кешбэке за безналичные расчеты". Предложенные нормативные изменения призваны урегулировать споры вокруг банковской комиссии (интерчейнджа) при безналичных расчетах, сообщает UBR.

Авторы проекта – нардепы от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, Данил Гетманцев и Виктория Кинзбурская – раскритиковали законопроект-"близнец" под №5734.

Этот документ, в свою очередь, подготовила группа народных избранников численностью более 80 человек. Среди них первой указана Мария Мезенцева – тоже состоящая в рядах пропрезидентской фракции "Слуга народа".

"Битва" за банковскую комиссию

Ольга Василевская-Смаглюк в пояснительной записке к законопроекту №5734-2 обратила внимание на ряд факторов. В частности, у Украины нет обязательств по "гармонизации интерчейнджа" с нормативной базой Евросоюза – на что сослались ее коллеги, подготовившие проект закона №7534.

"Копирование в проекте закона размеров ставок, установленных в других странах, находящихся на качественно ином этапе развития платежного рынка, приведет к тому, что в результате десятикратного уменьшения поступлений межбанковской комиссии интерчейндж состоится свертывание банками POS-терминальной сети в сегменте малых и микросубъектов хозяйствования" , – подчеркнула она.

Депутат отметила, что наряду с этим увеличится стоимость обслуживания банковских счетов и карт для граждан. Можно также ожидать и свертывания программ лояльности (кешбэк, кредитные лимиты, льготный кредитный период на платежной карте).

В то же время авторы законопроекта №5734-2 признали, что целесообразно уменьшить стоимость товаров, работ и услуг для населения за счет уменьшения уровня межбанковской комиссии. Это, по их словам, "благоприятно повлияет на улучшение финансового состояния украинских пользователей платежных услуг в кризисный период пандемии".

Поэтому они предложили другой подход – снизить граничный размер интерчейнджа в соответствии со средней стоимостью транзакции к ставке комиссии, которая действовала в Европейском союзе на момент введения предельного размера межбанковской комиссии.

По данным Национального банка (НБУ), в 2020 году количество безналичных операций с использованием платежных карточек превысило 5,21 млрд на сумму более 2,2 трлн грн. Сумма средней безналичной операции в Украине составила около 423,8 грн или около 13,05 евро.

"В то же время в Европейском союзе на момент введения регулирования граничного размера интерчейнджа этот показатель составлял 48,4 евро" , – констатировала Ольга Василевская-Смаглюк, отметив, что нужно учитывать четырехкратную разницу в поступлениях эквайров в Евросоюзе и Украине.

Поэтому, сделала вывод она, граничная ставка банковской комиссии в нашей стране соответственно должна отличаться в четыре раза. То есть: 0,8% суммы транзакции с дебетовыми средствами (в ЕС – 0,2%) и 1,2% от суммы транзакции с кредитными средствами (в ЕС – 0,3%).

Ольга Василевская-Смаглюк подчеркнула, что предложенные ставки "существенно не отличается" от тех, которые в меморандуме согласовали с НБУ Mastercard и Visa.

Напомним, тогда ведущие платежные системы мира предложили поэтапное снижение: не более 1,2%, 1% и 0,9% с 1 июля 2021-го, 2022-го и 2023 гг. соответственно.

Учитывая, что ограничение ставки интерчейнджа "повлечет сворачивание части банковских программ лояльности", для сохранения доли безналичных расчетов, по мнению Ольги Василевская-Смаглюк, "критически важно предусмотреть компенсаторный механизм" для неизбежного уменьшения предложений таких программ для граждан.

"Роль такого механизма может эффективно выполнить безусловное уменьшение стоимости товаров, работ и услуг при условии безналичной оплаты за них" , – объяснила роль "всеукраинского кешбэка" народная избранница.

Как отреагировал рынок

Сооснователь monobank Олег Гороховский раскритиковал законопроект Марии Мезенцевой и соавторов, в котором есть предложение "опустить интерчейндж до 0,2%, ссылаясь на опыт Европы".

"Я только что вернулся из Франции. В половине торговых точек я не смог заплатить Apple Pay, а в одном месте мне провели транзакцию по магнитной полосе. Развитие платежных технологий в Европе осталось на том уровне, когда приняли эти ограничения. И надо не забывать, что средний размер транзакции в Европе в три раза выше, чем в Украине" , – подчеркнул он/

Он отметил, что "такой, как в Европе интерчейндж приведет к тому, что вся созданная банками платежная инфраструктура станет убыточной".

По его словам, важно то, "чтобы от этих изменений хоть что-то получили клиенты".

"Потому что сейчас эти инициативы активно лоббируются крупными торговцами, и они выгодны только им. Я хочу, чтобы выиграли украинцы и я первый предложил всеукраинский кешбэк и рад, что ряд депутатов это поддерживает" , – выразил он свою поддержку законопроекту №5734-2.

В "Юнекс Банке" заявили, что вопрос пересмотра комиссии интерчейндж исчерпал себя.

"Рынок продемонстрировал готовность и желание урегулировать его самостоятельно. И принятое весной решение о поэтапном снижения комиссии является лучшим тому доказательством" , – заявили нам в пресс-службе этого финучреждения, говоря о меморандуме между НБУ и Mastercard с Visa.

В законопроекте №5732-2 "снова поднимается вопрос" введения максимальной ставки комиссии интерчейнджа. Именно она является источником средств, отправляемых в виде вознаграждения – или кешбэка – держателям банковских карт.

По сути авторы законопроекта предложили установить для всех платежей единую ставку такого вознаграждения. А именно – до 1,2% по дебетовым и 0,8% – по кредитным картам.

"Эти средства, согласно тексту законопроекта, попадут к плательщику в виде скидки при оплате товаров и услуг картой. Насколько это правильный подход –однозначно ответить нельзя. Ведь в настоящий момент процент по кешбэку может достигать 20% и более" , – констатировали в "Юнекс Банке".

При этом в финучреждении отметили, что "это действительно ощутимая цифра, которая мотивирует людей тратить деньги с карты напрямую, а не снимать их в банкомате". То есть данный инструмент зарекомендовал себя как "очень действенный". Он внес серьезный вклад в развитие "кешлесс" – безналичных платежей.

Спорная модель и отсутствие мотивации

Таких высоких процентов по кешбэку можно достичь разными путями. Большинство банков, например, для этого существенно ограничивают количество категорий, на которые применяется кешбэк при расчетах. Например, пользователь может выбрать только одну или две категории. При этом на все прочие платежи вознаграждение вообще не начисляется. Это позволяет аккумулировать больше средств и выплачивать крупные кешбэки по отдельным категориям.

"Предлагаемое изменение сделает невозможными такие акции. Вне зависимости от категории платежа, кешбэк будет одним и тем же. Строго говоря, предлагаемую модель нельзя назвать кешбэком, поскольку речь идет о скидке, а не о возврате средств" , – заявили в "Юнекс Банке".

С точки зрения справедливости такой подход кажется правильным, констатировали в этом финучреждении. Однако с точки зрения развития безналичных платежей он, скорее всего, окажется гораздо менее эффективным. Для небольших каждодневных покупок скидка в 1% вряд ли будет достаточным мотиватором для выбора метода оплаты.

Еще один важный момент – вопрос администрирования этих скидок. Ответственными за соблюдение норм, согласно тексту законопроекта, должны будут назначены банки-эквайеры. Но далеко не всюду будет возможно реализовать надежную систему контроля за соблюдение правил торговцами.

"В целом вопросы интерчейнджа, размера процентов по кэшбэку должен регулировать рынок. Опыт показывает, что только здесь возможны истинные компромиссные решения. Украинский финансовый рынок высококонкурентен" , – заявили в пресс-службе "Юнекс Банка".

Отметив, что после принятия закона "О платежных услугах" участников на нем станет еще больше.

В "Приватбанке" не поддержали указанные законодательные изменения.