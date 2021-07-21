В Конгрессе хотят отклонить договоренности между США и Германией касательно "СП-2"

Сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США демократ Марси Каптур жестко раскритиковала договоренности между Вашингтоном и Берлином относительно российского газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2), о которых стало известно по сообщениям источников в прессе, сообщает Деловая столица.

Соответствующее заявление она сделала во время выступления в Конгрессе.

"Я выступаю вместе с нашими союзниками в Центральной и Восточной Европе против Nord Stream 2. Конгресс должен отклонить любые соглашения, которые не могут защитить трансатлантическую безопасность и суверенитет Украины …Как сопредседатель двухпартийного Украинского кокуса в Конгрессе я выражаю свою глубокую обеспокоенность в вопросе, что касается трансатлантической энергетической безопасности. Кремль при соучастии европейских стран пытается завершить проект Nord Stream 2" , — цитирует слова конгресвумен издание.

Она подчеркнула, что "Северный поток-2" — это проект "злонамеренного влияния России, который усилит рычаги Владимира Путина против Европы и нарушит альянс НАТО" . Конгресвумен уверена, что сообщения в СМИ свидетельствуют о том, что администрация Байдена заключила соглашение с Германией.

I stand with our allies in Central and Eastern Europe against Nord Stream 2. The Congress must reject any deals that fail to protect transatlantic security and Ukraine's sovereignty. pic.twitter.com/eXCQRvtW5l — Marcy Kaptur (@RepMarcyKaptur) July 20, 2021

"Согласно этим сообщениям, в соглашении мало что может отвадить Россию от принуждения наших союзников. Конгресс понимает ключевые уроки истории: когда Германия и Россия вступают в сговор, народы Центральной и Восточной Европы платят за это свою цену" , — подчеркнула Каптур.

Она напомнила, что Конгресс на большей двухпартийной основе утвердил два законодательных акта, которые предусматривают санкции против Nord Stream 2.

"Эти санкции являются обязательными, а не выборочными" , — отметила Каптур.

Учитывая нарушения администрацией этих правил, конгресвумен обратилась в Комитет по вопросам ассигнований с требованием утвердить ее поправку, которая отменяет любые исключения из санкций против Nord Stream 2.