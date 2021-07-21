Авария на "Ривнеазот": химики предупредили об угрозе кислотных дождей
Выбросы с "Ривнеазота" могут выпадать в виде кислотных дождей. Об этом Общественному рассказала старшая преподаватель кафедры химии и физики Национального университета водного хозяйства и природопользования Оксана Мысина, комментируя рыжее облако над "Ривнеазотом", сообщает Суспільне.
Там 20 июля произошел выброс нитрозных газов. Допустимой концентрации они не превысили, заверили в Службе спасения.
Оксана Мысина прокомментировала ситуацию по выбросу на предприятии судя по тому, что видела на фото и видео.
"Насколько я вижу ситуацию по фото, то эти оранжевые газы, нитрозные газы, это NO2. Его еще называют "лисий хвост". Это оксид азота четырехвалентного. Азотная кислота разлагается на этот газ и он потом может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей", - объясняет Оксана Мысина.
Она отметила, что кислотные дожди могут повлиять на растительность: может пожелтеть трава, листья. А для воздействия на человеческий организм требуется большая концентрация газов. Говорить о последствиях именно в этой ситуации она не готова, поскольку не располагает данными о мощности выбросов.
"Если есть большая концентрация азотной кислоты, то она имеет специфический запах. Если незначительная концентрация, то я не думаю, что оно очень вредно, но с точки зрения химии, то лучше все же поберечься. Не выходить на воздух, побыть дома. Береженого Бог бережет. Может, и не будет вреда для здоровья, если действительно незначительные концентрации вышли", - отметила она.
Агрохимик, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Адаменко также пояснил, что главным риском от подобной аварии является выпадение опасных кислотный дождей.
"Сложно оценить последствия, потому что мы не знаем какое количество среагировало на предприятии, но нитрозные газы в целом достаточно вредны. Они также могут вызвать ожоги растений, при окислении азотной кислоты. Попадая на почву в больших дозах, они могут способствовать накоплению нитратов в продукции растительного происхождения. Их большое количество также может вызывать канцерогенные заболевания. В ситуации, если такая туча пойдет в направлении города или поселка, жителям города стоит герметично закрывать окна", - добавил Адаменко.