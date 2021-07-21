Авария на "Ривнеазот": химики предупредили об угрозе кислотных дождей

Выбросы с "Ривнеазота" могут выпадать в виде кислотных дождей. Об этом Общественному рассказала старшая преподаватель кафедры химии и физики Национального университета водного хозяйства и природопользования Оксана Мысина, комментируя рыжее облако над "Ривнеазотом", сообщает Суспільне.

Там 20 июля произошел выброс нитрозных газов. Допустимой концентрации они не превысили, заверили в Службе спасения.

Оксана Мысина прокомментировала ситуацию по выбросу на предприятии судя по тому, что видела на фото и видео.

"Насколько я вижу ситуацию по фото, то эти оранжевые газы, нитрозные газы, это NO2. Его еще называют "лисий хвост". Это оксид азота четырехвалентного. Азотная кислота разлагается на этот газ и он потом может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей" , - объясняет Оксана Мысина.

Она отметила, что кислотные дожди могут повлиять на растительность: может пожелтеть трава, листья. А для воздействия на человеческий организм требуется большая концентрация газов. Говорить о последствиях именно в этой ситуации она не готова, поскольку не располагает данными о мощности выбросов.

"Если есть большая концентрация азотной кислоты, то она имеет специфический запах. Если незначительная концентрация, то я не думаю, что оно очень вредно, но с точки зрения химии, то лучше все же поберечься. Не выходить на воздух, побыть дома. Береженого Бог бережет. Может, и не будет вреда для здоровья, если действительно незначительные концентрации вышли" , - отметила она.

Агрохимик, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Адаменко также пояснил, что главным риском от подобной аварии является выпадение опасных кислотный дождей.