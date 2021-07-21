Энергосети Украины не выдержат роста числа электрокаров – эксперт

Рост тарифов на электроэнергию в Украине может значительно сократить ценовую выгоду, которую получают владельцы электромобилей по сравнению с пользователями авто с двигателями внутреннего сгорания, сообщает UBR.

Однако даже в случае, если бы электрические машины имели преимущество перед "традиционными" по ценовым и эксплуатационным характеристикам, Украина не смогла бы обеспечить быстрый переход на "эко"-ТС из-за изношенной инфраструктуры.

Такое мнение выразил генеральный директор торгового дома Sunoil и глава одноименной сети АЗС Леонид Косянчук, комментируя законопроект Министерства инфраструктуры (МИУ), предлагающий запретить продажу новых и ввоз в Украину всех авто с ДВС с 2030 года.

Он объяснил, что, если в Евросоюзе, который решил внедрить те же меры, что предлагает МИУ, но на 5 лет позже – с 2035 года, параллельно с совершенствованием электромобилей, улучшением качества и емкости батарей, также развивается зарядная и сетевая инфраструктура.

В Украине же, где существует профицит генерации э/э (перенаправить его на нужды электротранспорта – одно из обоснований МИУ по необходимости принятия проекта закона), есть большие проблемы с состоянием распределения электросетей. Если в Украине быстрыми темпами будет увеличиваться количество электромобилей, то "я вам даю гарантию, что на столбах будут гореть провода" , предостерег Косянчук.

"У нас в холодную зиму горят щитки в домах только потому, что люди включают утеплители, из-за чего растет потребление. Если мы подключим туда десяток-второй электромобильных зарядок – даже не "быстрых", а обычных, 7-12 кВт, – то сети могут не выдержать, так как они были построены 20-30 лет назад и не рассчитаны на это" , – объяснил свое мнение Леонид Косянчук.

В свою очередь сторонник установления запрета на ввоз и продажу новых авто с ДВС, вице-президент украинского подразделения Европейской электромобильной ассоциации (AVERE) Владислав Притоманов, полагает, что в Украине "достаточно хорошее состояние электросети, которая досталась от СССР, и которую поддерживали, так как это не стоило больших денег" .

Также, по его мнению, Украина имеет экологические преимущества в отношении "чистоты" всего цикла производства и потребления электроэнергии.

"У нас либо самая чистая в мире атомная генерация – больше 50%, либо газ. Конечно, есть маневровые тепловые электростанции, но это тоже в течение 6 лет должно измениться. Уже сейчас атомные станции и гидроэлектростанции закупают литиевые накопительные батареи, чтобы уйти от функции балансировки электричества, которую исполняют частные, самые дорогие и "грязные" ТЭС" , – комментирует Притоманов.

В то же время, если бы в ближайшие годы большая часть украинского автопарка стала электрическим, то в стране бы возникли проблемы с недостатком выработки э/э, заявил ранее заместитель председателя Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

По его расчетам, для работы 9 млн электромобилей (по данным МВД на октябрь 2020-го, в Украине зарегистрировано 13,76 млн ТС), необходимо было бы дополнительно произвести 18 млрд кВт-ч/год.