Все iPhone начнут поддерживать 5G

Все модели смартфонов iPhone, которые американская компания Apple выпустит в следующем году, будут поддерживать 5G сети. Об этом пишет японское издание Nikkei, сообщает Лента.Ру.

По данным источников издания, компания также не собирается больше представлять новых 4G моделей.

Отмечается, что теперь даже самый бюджетный смартфон компании iPhone SE будет поддерживать 5G. Также компания не планирует в следующем году выпускать обновленную версию iPhone 12 mini. В компании пришли к выводу, что гаджет с маленьким экраном оказался не столь востребован покупателями.

Ранее сообщалось, что пользователи Apple стали чаще выбирать более дорогие iPhone. По данным аналитиков, собранных в период с апреля по июнь, самыми популярными смартфонами американского бренда оказались iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max. Менее популярными девайсами оказались компактный телефон iPhone 12 mini и выпущенный в 2018 году iPhone Xr, которые получили по пять процентов каждый. Все новые смартфоны серии iPhone 12 имеют долю в 63 процента.