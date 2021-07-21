Франция ввела "санитарные пропуска"

Во Франции с 21 июля вступает в силу система санитарных пропусков. Жители страны могут посещать музеи, парки аттракционов, а также концерты, кинотеатры и фестивали, где одновременно находятся более 50 человек, исключительно при наличии этого документа, сообщает Новое время.

"Санитарный пропуск", или "пропуск здоровья", — это документ, который подтверждает, что его владелец вакцинировался более 15 дней назад, или имеет отрицательный ПЛР-тест на коронавирус, или недавно им переболел, говорится на сайте правительства Франции.

"Санитарный пропуск" может быть оформлен как в бумажном, так и в электронном варианте через специальное приложение.

Другой способ получения пропуска — сдать отрицательный ПЦР-тест. В таком случае документ будет действителен максимум 72 часа.

Если результат ПЦР-теста оказался положительным, то человек сможет оформить "санитарный пропуск", когда с момента получения результата пройдет более двух недель или если с этого момента прошло менее шести месяцев.

Президент Эммануэль Макрон объявил о планах ввести санитарный пропуск в начале этого месяца, а также об обязательной вакцинации всех медицинских работников к сентябрю.